Suceava: Un copil de 14 ani a predat Politiei o borseta cu 5.500 de lei si doua pasapoarte ale unui israelian care le pierduse pe o sosea

Un copil de 14 ani a predat la postul rural de Politie din comuna suceveana Pojorata o borseta cu 5.500 de lei si cu doua pasapoarte apartinand unui israelian de 50 de ani care le pierduse pe un drum judetean, in zona unor standuri cu legume si fructe., informeaza news.ro.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Suceava, borseta cu bani si documente, printre care doua pasapoarte si un permis de conducere, a fost gasita de catre baiatul de 14 ani pe sosea, la intersectia drumurilor DJ 175 B si DC Putna.Copilul se afla impreuna cu alte persoane in momentul in care a observat pe sosea respectiva gentuta cu documente, lei si valuta.''In urma verificarilor, politistii au constatat ca in borseta se aflau diverse documente si sume de bani, in cuantum total de circa 5.500 lei. Bunurile respective apartineau unui cetatean israelian de 50 de ani'', a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Suceava, Ionut Epureanu.Politistii suceveni au reusit, in urma actiunilor intreprinse, sa-l gaseasca si pe proprietarul respectivei borsetei. Barbatul a marturisit agentilor ca, in cursul aceleiasi zile, a pierdut in comuna Pojorata, in zona standurilor de fructe de pe marginea drumului, o borseta cu lei si valuta, doua pasapoarte si un permis de conducere. In consecinta, politistii i-au restituit israelianului borseta cu acte si bani, in baza unui proces-verbal de predare-primire.