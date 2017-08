Carmen Dan: ANSVSA va activa Planul de contingenta al Romaniei pentru situatii de pesta porcina

Ministrul de Interne, Carmen Dan, anunta ca a decis ca Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) sa activeze Planul de contingenta al Romaniei pentru situatii de pesta porcina, in conditiile in care in tara noastra a fost confirmat primul focar de pesta porcina africana. Ea spune ca in urma confirmarii unui focar de pesta porcina la Satu Mare, alaturi de ministrul Agriculturii, de presedintele ANSVSA si de reprezentanti ai institutiilor cu atributii, a avut o sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), in urma careia s-a decis ca ANSVSA sa activeze Planul de contingenta al Romaniei pentru situatii de pesta porcina, potrivit news.ro. "Foarte important - pesta porcina nu are impact asupra sanatatii umane, dar este o boala grava pentru animale!", a scris Carmen Dan, marti seara, pe Facebook. Primul focar de pesta porcina africana a fost confirmat in Romania, la porci dintr-o gopodarie de la periferia municipiului Satu Mare, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), precizand ca virusul ar fi fost introdus in tara prin intermediul unor produse de origine animala contaminate provenite din Ucraina."Din primele investigatii facute la fata locului de catre echipa de inspectori ai DSVSA Satu Mare a reiesit ca virusul bolii a fost introdus in tara prin intermediul unor produse de origine animala contaminate provenite din Ucraina, dar ancheta epidemiologica este in desfasurare", precizeaza sursa citata. ANSVSA mai spunea ca Centrul Local de Combatere a Bolilor Satu Mare impreuna cu DSVSA au intervenit si au luat mai multe masuri: au fost recoltate probe pentru examene de laborator, au fost impuse restrictii pentru zonele infectate, au fost ucise sapte animale, iar cadavrele au fost incinerate, s-a facut dezinfectia in cele doua gospodarii in care au fost depistati porcii bolnavi, au fost facute verificari in gospodariile aflate in zona celor in care a fost depistata boala si a fost stabilita o zona de protectie si de supraveghere in jurul focarului.Dupa primirea confirmarii privind focarul de pesta porcina animala, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a notificat structurile abilitate de la nivel national si structurile omoloage din Uniunea Europeana, precum si Organizatia Mondiala a Sanatatii Animalelor.