Mihai Tudose: Lega Vaccinarii ar putea fi adoptata in sedinta de guvern de joi

"S-ar putea chiar joi, daca are toate avizele si toti ceilalti colegi - fiindca are si componenta juridica - sunt de acord, o vom promova joi", a precizat Tudose, intrebat despre legea vaccinarii.Acesta a afirmat ca nu poate intelege cum s-a ajuns sa existe "250.000 de copii nevaccinati".Primul ministru a mentionat ca exista si alte tari care incearca "sa impuna vaccinarea obligatorie"."Cred ca in momentul in care epuizam tot ce se poate pe partea buna, cu binele, de constientizare a populatiei despre riscurile pe care le are copilul nevaccinat - (n.r. parintele) care-si condamna practic copilul la suferinta si nu numai copilul, chiar si comunitatea din care face parte. Statul e dator sa intervina. Fiindca nu copilul a decis, decide altcineva pentru copil. Si apoi, el trebuie sa-si asume greseala parintilor? Deci, daca statul protejeaza si intervine peste parinti atunci cand el este prost tratat de o gripa sau de altceva, iertati-ma, aici chiar va trebui sa fim mult mai activi", a mai spus Mihai Tudose.