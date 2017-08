Vaslui: Seful ISU, reclamat de angajati ca blocheaza cu masina familiei activitatea operativa a masinilor de interventie a pompierilor

Mai multi angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui il reclama pe seful institutiei ca blocheaza cu automobilul familiei, parcat pe platoul central din fata garajelor, activitatea operativa a masinilor de interventie ale pompierilor, transmite News.ro.Reprezentantii echipelor operative reclama ca, la iesirea din garaj, principala problema o reprezinta evitarea unei tamponari cu masina comandantului ISU, colonelul Gheorghe Blagoci, parcata ilegal pe platoul central al institutiei."Nu este normal ca in fata garajelor sa fie parcata vreo masina, indiferent a cui este acesta. Prioritar pentru noi este sa ajungem la interventie, nu sa fim atenti la ce obstacole avem cand iesim pe poarta garajelor¬, sustin angajatii ISU Vaslui.Inspectorul sef al ISU Vaslui, Gheorghe Blagoci, sustine ca "nu este un moft" parcarea masinii familiei in fata garajelor institutiei, in conditiile in care si sotia sa lucreaza la ISU Vaslui.