CSAT a aprobat Planul de inzestrare a Armatei, care respecta alocarea a 2% din PIB pentru Aparare

Planul de inzestrare a Armatei a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei CSAT din 4 iulie intrucat nu respecta Acordul politic national de alocare a 2% din PIB pentru Aparare, asumat, la inceputul anului 2015, de catre toate partidele politice, la initiativa presedintelui Klaus Iohannis."Forma revizuita a acestui Plan, care respecta implementarea acestui acord, i-a fost prezentata presedintelui Romaniei de catre ministrul aprarii nationale, in cadrul intrevederii din data de 26 iulie a.c", potrivit comunicatului Administratiei Prezidentiale.Planul de inzestrare a este documentul prin care se realizeaza o planificare multianuala a programelor de inzestrare, respectiv totalitatea activitatilor derulate pentru dotarea Armatei cu tipuri de armament, tehnica de lupta si echipamente militare.In luna mai a acestui an, Parlamentul a aprobat initierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente pentru opt programe de inzestrare, care depasesc 100 de milioane de euro fiecare, potrivit sursei citate.Pentru realizarea acestor Programe de inzestrare, cu fonduri multianuale planificate in valoare de 9,8 miliarde euro, se va avea in vedere implicarea industriei nationale de aparare, care trebuie sa isi modernizeze si sa isi dezvolte capacitati militare de productie adecvate, mai arata Adminsitratia Prezidentiala.