STS are un nou sef: Ionel-Sorinel Vasilca i-a luat locul lui Marcel Opris, trecut in rezerva

- numit in functia de Adjunct tehnic al Directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale in decembrie 2005- Locul nasterii: localitatea Savinesti, judetul Neamt;- Starea civila: casatorit, 2 copii;Academia Tehnica Militara - Facultatea de Electronica si Informatica, promotia 1990;- Cursuri de pregatire in Germania, Anglia, Suedia, Franta privind echipamentele de telecomunicatii speciale;- Programul E.M.B.A. al Institutului de Afaceri si Administratie Publica ASEBUSS - Kennesaw State University, promotia 2004;- Colegiul Superior de Securitate Nationala, promotia 2006.In Serviciul de Telecomunicatii Speciale1990 - 1997 -ofiter tehnic la Directia Radiocomunicatii;1997 - 2001 -sef birou si sef sector la Directia Radiocomunicatii;2001 - 2005 -loctiitor al sefului Directiei Radiocomunicatii.Comunicatul CSAT:În ceea ce privește Serviciul de Telecomunicații Speciale, Președintele României a propus Consiliului și acesta a aprobat eliberarea din funcție a domnului general Marcel Opriș, directorul Serviciului, și a domnului general-maior Ioan Balaure, adjunctul directorului. De asemenea, la propunerea Președintelui Klaus Iohannis, CSAT a aprobat numirea domnului general-maior ing. Ionel-Sorinel Vasilca în funcția de director.Domnul general-maior ing. Vasilca a absolvit cursurile liceului militar, apoi ale Academiei Tehnice Militare şi şi-a desfășurat întreaga activitate de ofiţer inginer în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, parcurgând toate etapele evoluției profesionale şi militare. Până în prezent, a ocupat funcția de Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.