EXCLUSIV Proprietatea imobiliara propusa pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului este detinuta de Netron Investment SRL, firma controlata de Ioannis Papalekas, cel care detine si Cathedral Plaza

Guvernul a propus sa gazduiasca Agentiei Europene pentru Medicamente pe o proprietate aflata in zona de nord a Bucurestiului, chiar in spatele statiei de metrou Pipera, in cea mai aglomerata zona de birouri din Capitala. Proprietatea este detinuta de Netron Investment SRL, firma controlata de Ioannis Papalekas, cunoscut ca fiind cel mai mare dezvoltator imobiliar local, potrivit informatiilor obtinute de HotNews.ro. Netron Investments SRL este controlată de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas prin compania Globalworth, care in urma cu cativa ani a achizitionat Cathedral Plaza, cladire care face obiectul unui scandal urias.Reamintim ca Guvernul a anuntat luni ca a depus, la sediul Comisiei Europene, dosarul de candidatura pentru relocarea la Bucuresti a Agentiei Europene pentru Medicamente, in contextul Brexit. Fara a preciza clar locul ales pentru gazduirea Agentiei, Guvernul a spus ca locatia propusa "se afla in zona de nord a Bucurestiului, chiar in spatele statiei de metrou Pipera". "Agentia Europeana pentru Medicamente ar urma sa fie gazduita de o cladire noua, va avea o suprafata de aproximativ 27.000 de metri patrati, un centru de conferinte ce poate gazdui 720 de participanti si o excelenta infrastructura IT&C", a mai aratat Guvernul.\