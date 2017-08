Ministerul Educatiei intentioneaza sa introduca in scoli catalogul electronic, prin care parintii sa poata vedea in timp real notele si absentele elevilor

Liviu Pop mai spune ca toate scolile din tara vor fi conectate la internet, existand fonduri pentru aceste proiecte."Prin Programul de guvernare, avem si acel catalog electronic. In maxim doi ani de zile, toate absentele si toate notele le va primi fiecare parinte in timp real. Vor fi incarcate pe platforma, va fi progresul elevului (...) sunt elemente care, pana la urma, vor contribui la cresterea calitatii actului de educatie" a afirmat Liviu Pop, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia.El a adaugat ca o alta masura importanta este conectarea la internet a tuturor scolilor din Romania, in prezent doar 66 la suta dintre unitatile scolare avand o astfel de conexiune: "Chiar daca anul acesta avem numai 66% din scoli conectate la internet, in doi ani de zile vrem sa le conectam pe toate. Asta pentru ca e nevoie de mijloacele moderne, sa le avem pentru un proces instructiv educativ de calitate."Liviu Pop s-a aratat optimist in ceea ce priveste conectarea scolilor la internet, spunand ca exista bani europeni pentru acest proiect: "Sunt optimist, chiar foarte optimist din punctul acesta de vedere. Sunt bani europeni. Avem 100 de milioane de euro la Ministerul Educatiei pe cele trei proiecte majore: Wirelles campus, adica sa am zona de wi-fi in fiecare sala in care se face act de predare, Biblioteca scolara virtuala si Evidenta elevilor, ca sa nu-i spun catalog electronic. Toate cele trei proiecte sunt integrate. Chiar saptamana trecuta am avut o discutie interministeriala cu Ministerul Comunicatiilor pentru a depune cele trei proiecte la Comisia Europeana pentru finantare. Toate cumulate pot fi maxim 100 de milioane de euro. Sunt proiectele Ministerului Educatiei Nationale, alaturi de Ministerul Comunicatiilor."