Dmitri Rogozin a sters de pe Twitter comentariile amenintatoare la adresa Romaniei

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017



Vineri, 28 iulie, Romania a interzis survolarea spatiului sau aerian pentru avionul in care se afla vicepremierul rus Dmitrii Rogozin. Aeronava s-a invartit o perioada deasupra Ungariei dupa care s-a indreptat spre Minsk, pentru realimentare.Rogozin se afla pe liste persoanelor sanctionate de UE in urma anexarii peninsulei Crimeea de catre Rusia si a sprijinului pe care Moscova il acorda rebelilor separatisti din estul Ucrainei.In aceeasi zi, Rogozin a postat un comentariu amenintator la adresa Romaniei:"Autoritatile romane au pus in pericol vietile pasagerilor aflati la bordul zborului S7, femei si copii. Combustibilul a fost suficient pana la Minsk. Asteptati-va la un raspuns, javrelor", a scris el.Mesajul disparuse insa marti de pe pagina sa de Twitter.A fost sters si un mesaj critic la adresa Chisinaului legat de retinerea unor artisti rusi pe Aeroportul Chisinau: "O gramada de scandalagii. Cum sa-i numesti altfel? De cine s-au speriat? De artisti! Aceasta este, de fapt, ceea ce ameninta integrare europeana! O istorie foarte urata si rusinoasa". Si acest mesaj a disparut de pe contul sau de Twitter, dupa cum arata Radio Chisinau