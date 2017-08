Liviu Pop: Programele scolare pentru clasele V-VIII si planul cadru pentru gimnaziu au fost aprobate de guvernul technocrat. 3 manuale de educatie fizica sunt publice, in format electronic, scolile le pot comanda

Intrebat, intr-o conferinta de presa la Alba-Iulia, ce parere are despre reactia premierului Mihai Tudose dintr-o emisiune televizata cu privire la manualele scolare, Liviu Pop a raspuns ca a avut o discutie cu seful Executivului inainte de acea emisiune, insa nu a dorit sa dezvaluie subiectele abordate."Am discutat cu premierul, recunosc, inainte de emisiune. Programele scolare pentru clasele V-VIII au fost aprobate anul trecut, ca sa inchidem acest subiect. In aprilie anul trecut, guvernul technocrat a aprobat tot ce inseamna plan cadru pentru invatamantul gimnazial. Asta ca sa clarificam subiectul legat de Istorie si istoria romanilor pentru clasa a VIII-a. Noi, anul acesta, din ianuarie, am lucrat pe programele scolare", a spus ministrul.Liviu Pop a adaugat ca manualul scolar este "un drept al elevului", iar articolul 69, alineatul 4, din Legea educatiei nationale specifica faptul ca elevul beneficiaza de manuale gratuite, indiferent ca este in invatamintul de stat, privat sau este in zona minoritatilor."Pentru acest fapt, licitatia care a fost inceputa in momentul in care am preluat eu mandatul a continuat. Orice modificare a regulii in timpul jocului poate duce la anularea licitatiei, lucru pe care eu nu mi-l doresc si niciun coleg din zona ministerului nu isi doreste. A veni in detaliu pe acea disciplina trebuie sa avem manuale sau nu, cred ca este imposibil acum sa ne pronuntam pentru ca, asa cum am spus-o, articolul din lege este foarte clar. E obligatia statului sa asigure manuale pentru toti copiii. Am auzit diverse comentarii in spatiul public. Nu vreau sa le comentez deocamdata. Cu siguranta, dupa 7 august, respectiv 10 august, ca sunt doua etape in perioada evaluarilor manualelor, dupa aceasta perioada voi comenta si eu public lucrul acesta legat de toate acuzele pe care unele edituri am inteles ca le-au facut la nivelul ministerului si o sa-i intreeb foarte frumos pe acesti editori: Pentru ca avem zeci de discipline la care nu avem inca manuale, iar lucrul acesta trebuia sa-l faca editurile, inclusiv Editura Didactica si Pedagogica, care este in coordonarea Ministerului Educatiei. Este un drept al elevului si atata timp cat acest drept este in lege, eu, ca ministru, nu fac altceva decat sa respect dreptul elevului la educatie" a adaugat Pop.Intrebat ce se intampla cu manualul de Educatie fizica si sport, Liviu Pop a raspuns ca au fost semnate contractele, nefiind contestatii, iar cele trei variante de manuale sunt deja publice, in format electronic, scolile putand sa le comande: "Acest manual este aprobat, sunt semnate contractele nefiind contestatii la Educatie fizica si sport, cele trei manuale deja sunt publice, sunt in format electronic, scolile le pot comanda, pentru ca, repet, nu putem incalca un drpt al elevului."