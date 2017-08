Mihai Tudose anunta ca vor fi trimisi "mai multi oameni de legatura" in tarile in care muncesc multi romani

"Politica noastra, si a mea, si a colegilor din Guvern, este sa nu ne facem ca nu vedem anumite lucruri (...) Am inceput cu Spania. Problemele nu sunt numai in Spania, probleme (...) apar si in Italia, pot aparea si in Anglia, in special in zonele unde sunt foarte multi romani", a declarat Tudose, la Antena 3, vorbind despre atributiile pe care le-a dat unor ministri in scopul prevenirii si combaterii cazurilor de exploatare prin munca a romanilor aflati la munca in strainatate.Seful Executivului considera ca structurile statului roman sunt in prezent "subdimensionate": "Pana la urma, (...) 20 de oameni in plus acolo nu e un efort pe care tara sa nu si-l permita. E ca si cum am avea un oras de un milion de locuitori (...) cu un singur politist, un singur judecator, un singur preot s.a.m.d. Oficialitatile spaniole dau tot concursul si au demonstrat (...) ca, in fapt, ajuta si respecta drepturile romanilor de acolo (...) E de datoria noastra sa ajutam oficialitatile tarii gazda, trimitand la locurile cu aglomerari mari de romani mai multi oameni de legatura. La acest lucru se adauga si o mai buna informare a celor care pleaca acolo asupra drepturilor, obligatiilor, riscurilor la care sunt supusi pe acel trafic de persoane. Actiunea va avea loc atat in locul de destinatie - ca e Spania, ca e Anglia, ca este Italia, dar si la locul de origine."Seful Guvernului a adaugat ca va fi demarata si o campanie pe aceasta tema: "Andreea Pastirnac, doamna ministru pentru Romanii de Pretutindeni, incepe o campanie pe aceasta tema, inclusiv in Romania, in judetele cu cea mai mare capacitate de export in domeniu, mai ales ca acum e vara, vin foarte multi acasa."Intrebat daca Guvernul va aloca bani in acest sens, seful Executivului a raspuns: "Eu m-am angajat ca da (...) Sunt cetateni romani si nu ne punem problema daca putem sau nu sa facem asa ceva."