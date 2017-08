Ministrul Sanatatii anunta ca o va demite pe directoarea adjuncta a DSP Botosani, pe motiv ca "toata ziua posteaza bancuri pe Facebook"

Intrebt daca prin demiterea sefilor directiilor de sanatate publica din cinci judete a fost rezolvata problema vaccinarii, ministrul a spus ca sunt unele directii de sanatate pline de oameni care nu isi fac treaba: "Sunt unele DSP-uri pline de oameni care nu isi fac treaba. La trei-patru zile dupa demiterea celor zece directori executivi si adjuncti, m-a sunat un sef de directie si mi-a spus ca au fost vaccinati toti copiii catagrafiati. Deci se poate, daca vrei", spune ministrul Sanatatii.Florian Bodog a mai declarat ca a trimis o echipa a Corpului de control in Caras-Severin - judet in care au fost peste 1.110 cazuri de rujeola si trei decese - intrucat directorul executiv al Directiei de Sanatate Publica refuza sa demisioneze pe motiv ca nu are nicio vina.De asemenea, ministrul Sanatatii a anuntat ca o va demite pe directoarea adjuncta a Directiei de Sanatate Publica Botosani, care sta toata ziua pe Faceboook: "O alta demitere va fi aceea a directoarei adjuncte a Directiei de Sanatate Publica Botosani (Laura Acatrinei - n.r.), care in timpul serviciului, in loc sa faca promovarea vaccinarii, sta pe Facebook si posteaza bancuri. Dar asta tine de constiinta fiecaruia dintre noi".Laura Acatrinei, medic epidemiolog, este director adjunct la Directia de Sanatate Publica Botosani din luna aprilie a acestui an, dupa ce postul nu a mai fost ocupat mai bine de patru ani. Laurei Acatrinei a fost numita interimar. Ultima postare pe Facebook a Laurei Acatrinei este de vineri, ora 16:44, cand aceasta a postat un banc. In aceeasi zi, directorul adjunct al DSP Botosani are cel putin 14 postari, majoritatea bancuri si citate celebre, la interval de 1-2 minute.