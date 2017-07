Perchezitii in Romania si Bulgaria intr-un dosar de evaziune care vizeaza comertul cu autoturisme

Locatiile vizate pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti si judetele Ilfov, Ialomita, Galati si Sibiu. De asemenea, sunt puse in aplicare si 11 mandate de aducere, se arata intr-un comunicat al IGPR.Din datele si probele administrate in acest caz a rezultat suspiciunea ca in perioada decembrie 2015 - martie 2016, mai multe persoane, prin intermediul unei societati comerciale din Bulgaria, au facut achizitii intracomunitare de autoturisme, pe care le-ar fi comercializat, integral, pe teritoriul Romaniei, prin intermediul unor parcuri auto.Prin utilizarea societatii comerciale din tara vecina, suspectii ar fi ascuns veniturile realizate din vanzare, fiind creat astfel un prejudiciu de aproximativ 1.360.000 lei.Perchezitia domiciliara la sediul societatii comerciale din Bulgaria se realizeaza cu sprijinul autoritatilor bulgare.Suspectii vor fi dusi la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice a Sectorului 2 Politie.