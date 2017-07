UPDATE Procurorii DNA au descins la Guvern si au ridicat documente de la SGG - surse

Deocamndata nu se stie in ce dosar au fost operate aceste actiuni ale procurorilor.Secretariatul General al Guvernului este condus in prezent de Mihai Busuioc, revenit in aceasta functie odata cu investirea Cabinetului Mihai Tudose, dupa ce fusese demis si inlocuit cu Victor Ponta de catre fostul premier Sorin Grindeanu. Citeste cine este Mihai Busuioc, unul din apropiatii lui Liviu Dragnea

Odata cu Busuioc a revenit in functia de secretar general adjunct al Guvernului si Andreea Lambru.