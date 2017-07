Alin Simota, dat in urmarire internationala, prins pe Aeroportul Otopeni si incarcerat la Penitenciarul Rahova

Surse judiciare au declarat, luni, ca omul de afaceri este incarcerat la Penitenciarul Rahova dupa ce, saptamana trecuta, a revenit in Romania, iar la coborarea din avion politistii de frontiera care i-au verificat documentele au constatat ca este urmarit international si au chemat Politia Transporturi. Dupa ce au venit si l-au verificat, politistii de la Transporturi au stabilit ca nu este nici de competenta lor, intrucat Simota este condamnat definitiv. In aceste conditii, la aeroport au fost chemati si reprezentanti ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor, care l-au dus pe omul de afaceri la Penitenciarul Rahova, pentru a executa restul de pedeapsa, au adaugat sursele citate.In noiembrie 2016, fostul patron al FC Jiul Petrosani, a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu dupa ce, in 2013, i-a convins pe cei doi politisti care il pazeau sa il duca acasa pentru a-si vedea familia, desi se afla in arest preventiv.Alin Simota s-a aflat, de la inceputul anului 2016, in Emiratele Arabe Unite, tara din care a fost activ pe Facebook, unde a postat fotografii in decoruri exotice.Seful Politiei Romane Bogdan Despescu declara la sfarsitul lunii octombrie 2016 ca Simota a fost arestat in Emiratele Arabe Unite, fiind incepute procedurile de extradare. Ulterior, Alin Simota a fost pus in libertate de autoritatile din Emiratele Arabe Unite si s-a aflat sub supravegherea acestora.Alin Simota are de executat un rest din pedeapsa de doi ani de inchisoare primita pentru conflict de interese pentru ca, in perioada in care a detinut functia de consilier judetean de Hunedoara (2008-2012), una dintre firmele controlate de el a castigat un contract pentru lucrari la Spitalul Judetean din Deva. Simota a votat pentru suplimentarea finantarii cu inca 260.000 de lei pentru lucrari suplimentare fata de contractul initial.Judecatoria Deva a dispus punerea de indata in libertate a lui Simota, dupa ce a considerat ca pedeapsa de doi ani de inchisoare fusese executata in perioada in care s-a aflat in arest preventiv. Tribunalul Hunedoara a rejudecat aceasta decizie si a dispus reincarcerarea omului de afaceri.Simota a fost cercetat si intr-un alt dosar instrumentat de procurorii DIICOT, in care este considerat liderul unei grupari de criminalitate organizata."Din probele administrate in dosar rezulta suspiciunea rezonabila ca, in fapt, incepand cu anul 2007, inc. Simota Alin, impreuna cu mai multe persoane din conducerea S.C. Atomis International Prod S.R.L., S.C. Simar S.R.L., S.C. Atomis Energie S.R.L., S.C. Elco Invest Consult S.R.L., precum si alte persoane de incredere, a initiat si constituit un grup infractional organizat in scopul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, delapidare si alte infractiuni, pentru a obtine beneficii materiale. In contabilitatea primelor doua societati au fost inregistrate cheltuieli fictive, fiind pe de o parte afectate astfel taxele datorate bugetului de stat (TVA si impozit pe profit), iar pe de alta parte, in baza acestor acte de cheltuieli fictive, fiind devalizate propriile societati cu sume mari de bani¬, au aratat procurorii DIICOT in august 2014, cand au facut primele perchezitii in acest dosar.