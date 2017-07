Legea vaccinarii: Consimtamantul pentru imunizare se prezuma ca fiind dat, daca parintii nu si-au exprimat refuzul in scris

Pentru vaccinarile obligatorii, furnizorul de servicii medicale de vaccinare care are in evidenta sa copilul minor are obligatia de a informa in timp util persoana responsabila asupra Calendarului National de Vaccinare, se arata in varianta de proiect obtinuta de Agerpres.Sunt obligatorii: vaccinarile stabilite prin Calendarul National de Vaccinare pentru copii; vaccinarile impuse de situatii epidemiologice, care implica vaccinarea ca masura de interventie, in vederea limitarii bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare; vaccinarile pentru personalul medico-sanitar din unitatile sanitare publice si private; vaccinarile pentru alt personal din unitatile publice si private care, prin natura atributiilor, sunt expuse suplimentar la boli infectioase sau pot reprezenta surse de infectie care ar putea pune in pericol sanatatea publica.Potrivit legii, parintele sau persoana responsabila, in cazul copilului minor, este scutit de obligatia prezentarii acestuia la vaccinare, daca acesta are o contraindicatie definitiva la un anumit vaccin sau la toate vaccinurile, in situatia in care prezinta medicului care are in evidenta sa minorul o certificare a situatiei invocate.Certificarea contraindicatiei de vaccinare a minorului se realizeaza de catre Comisia Judeteana de Vaccinare din judetul de domiciliu al copilului la solicitarea parintelui ori, dupa caz, a altei persoane responsabile si in baza dovezilor medicale prezentate.La data inscrierii copiilor sau a adultilor intr-o unitate de invatamant sau intr-o alta colectivitate, aceasta are obligatia de a solicita prezentarea unei adeverinte, emisa de catre medicul de familie care are in evidenta sa persoana respectiva, care sa ateste sau sa infirme efectuarea vaccinarilor obligatorii, mai prevede proiectul de lege.Medicii de familie sunt obligati, cu exceptia situatiilor prevazute de lege ori daca interesul copilului prevaleaza, sa asigure confidentialitatea datelor privind antecedentele vaccinale ale copilului, atat ale vaccinurilor efectuate in cabinet, cat si a celor efectuate la alti furnizori de servicii medicale de vaccinare; sa puna la dispozitia pacientului sau, dupa caz, a persoanei responsabile cu cresterea si educarea copilului minor, la cerere, antecedentele vaccinale ale copilului, sub forma unei adeverinte sau a unui alt document formalizat ; sa informeze parintii sau alt reprezentant legal, dupa caz, asupra drepturilor si obligatiilor la inscrierea copilului pe lista proprie; sa comunice Serviciului Public de Asistenta Sociala cazurile in care parintii sau persoana responsabila, dupa caz, nu desemneaza persoana care va insoti copilul la vaccinare; sa informeze gravida in ultimul trimestru de sarcina privind vaccinarile care urmeaza sa fie administrate nou-nascutului in maternitate.De asemenea, la luarea in evidenta a nou-nascutului, medicul de familie are obligatia sa informeze parintii sau, dupa caz, persoana responsabila despre utilitatea administrarii vaccinurilor din Calendarul National de Vaccinare, dar si despre posibilitatea de a suplimenta schema nationala cu vaccinurile recomandate.Unitatile de invatamant precum si alte institutii in care sunt colectivitati de copii vor fi obligate sa efectueze informarea copiilor cu privire la vaccinare; sa transmita Comisiei Judetene de Vaccinare si celei a Municipiului Bucuresti din cadrul DSP o lista privind copiii care nu au fost vaccinati conform Calendarului National de Vaccinare; sa ofere parintilor sau altor reprezentanti legal, dupa caz, la cerere sau in mod public, o statistica privind numarul de copii nevaccinati din cadrul scolii.Potrivit noii legi, parintii si celelalte persoane responsabile de cresterea si educarea copilului sunt obligati sa asigure prezentarea copilului la medicul de familie/furnizorul de servicii medicale pentru realizarea vaccinarilor complete corespunzatoare varstei in cazul vaccinarilor obligatorii si sa se prezinte in cazul in care sunt convocati de Comisia Judeteana de Vaccinare sau a cea a Municipiului Bucuresti.Potrivit proiectului, parintii sau reprezentantii legali ai minorului pot fi amendati cu sume de la 5.000 de lei la 10.000 de lei in cazul in care nu prezinta copilul la vaccinare dupa ce au fost consiliati de comisia judeteana de vaccinare sau a municipiului Bucuresti.Cu aceeasi amenda vor fi sanctionati si medicii de familie care nu vor indeplini obligatiile ce le revin din lege.Totodata, in lege se mai prevede ca statul, prin Ministerul Sanatatii, asigura conditiile pentru diagnosticul si tratamentul optim al oricaror reactii adverse ale vaccinarii precum si compensarea oricaror efecte de durata, daca sunt dovedite relatiile de cauzalitate.Tipurile de reactii adverse postvaccinare si masurile compensatorii se stabilesc prin Hotarare a Guvernului Romaniei, iar confirmarea reactiilor adverse si a relatiei de cauzalitate se face de catre de Grupul Tehnic de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare.In situatia in care reactiile adverse sunt datorate unor deficiente imputabile producatorului vaccinului statul roman va urmari recuperarea contravalorii platita ca masura compensatorie.