Guvern: Locatia propusa de Romania pentru Agentia Europeana pentru Medicamente se afla in cea mai aglomerata zona de birouri a Bucurestiului, in spatele statiei de metrou Pipera

"Depunerea dosarului de candidatura inseamna un obiectiv atins, in stadiul actual al procedurilor care vizeaza relocarea sediului Agentiei Europene pentru Medicamente. Am incredere in sansele Romaniei de a se califica pentru aceasta selectie, pentru ca dispunem de o expertiza substantiala in sectorul medical. Informatiile din dosarul de candidatura sustin cu elemente concrete argumentele noastre ca Romania este pregatita sa-si asume o astfel de responsabilitate", a declarat premierul Mihai Tudose.Pregatirea candidaturii a fost realizata de un grup de lucru interinstitutional, din care fac parte Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Afacerilor Externe.Agentia Europeana pentru Medicamente, una dintre cele mai mari si importante agentii europene, isi are in acest moment sediul la Londra. Este un organism descentralizat al Uniunii Europene, care are ca principala responsabilitate protectia si promovarea sanatatii publice, prin intermediul evaluarii si supravegherii medicamentelor destinate uzului uman.Comisia Europeana va examina proiectele si va trimite propria evaluare Secretariatului General al Consiliului pana la 15 septembrie 2017, urmand ca hotararea finala sa fie luata in marja Consiliului Afaceri Generale din noiembrie 2017. Decizia ar urma sa fie formulata in baza unor runde succesive de vot secret, fiecare stat membru avand un numar egal de voturi. Statul membru care va fi selectat pentru gazduirea sediului Agentiei Europene pentru Medicamente nu va mai putea candida pentru relocarea Autoritatii Bancare Europene.Romania detine o expertiza consistenta in domeniul medical, aflandu-se in partea superioara in ceea ce priveste numarul de absolventi de scoala medicala, iar, incepand din 2007, 14.000 de romani specializati in medicina si farmacie lucreaza in tarile Uniunii Europene. De asemenea, in Bucuresti isi au sediul numeroase institutii de profil, inclusiv laboratoare si companii farmaceutice (Institutul National de Cercetare Cantacuzino, Institutul National de Gerontologie si Geriatrie Ana Aslan, Institutul National Victor Babes, Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu) care au ca obiectiv gestionarea efectelor majore in situatii de criza care pot afecta sistemul national de sanatate.