Mediile de intrare la facultatile din cadrul UMF Iasi, sensibil mai mari in acest an decat in 2016

Conducerea UMF Iasi a anuntat, luni, ca mediile obtinute de candidati la admiterea din acest an sunt mai mari decat in 2016. Astfel, la specializarea Medicina Generala, ultima medie pe locurile la buget este 8.90, in timp ce anul trecut ultima medie a fost 7.87.La specializarea Asistenta Medicala Generala, ultima medie la buget este 8,34, iar la Nutritie si Dietetica, 8,63. La Medicina Dentara, ultima medie la buget este 6,64, la Tehnica Dentara, 7,61, iar la Farmacie, ultima medie la buget este 6,01.La specializarea Bioinginerie Medicala, ultima medie la buget este 9,03.Potrivit conducerii UMF Iasi, numarul de candidati inscrii la admiterea din acest an a fost cu 21 la suta mai mare ca in 2016, concurenta cea mai ridicata fiind la specializarea Nutritie si Dietetica, respectiv 17 candidati pe un loc. Aici, pe cele doua locuri la buget s-au inscris 34 de candidati.O concurenta de aproape sase candidati pe un loc s-a inregistrat la Asistenta Medicala Generala, in timp ce la Medicina Generala au fost 3,2 candidati pe un loc.In total, 2.022 de candidati au participat la examenul de admitere din acest an de la UMF Iasi, fata de 1.665 in 2016.Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi va organiza o a doua sesiune de admitere in luna septembrie, pentru ocuparea locurilor cu taxa.Numarul de locuri ramase pentru sesiunea din toamna se va stabili in luna august, dupa incheierea perioadei de confirmari din partea candidatilor deja admisi.