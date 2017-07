Procurorul General intreaba CSM daca ar trebui sa trimita comisiei parlamentare de ancheta dosarul privind alegerile din 2009. Este avansata si ideea unui conflict constitutional

De asemenea, Procurorul General, Augustin Lazar, solicita CSM sa aprecieze daca este necesara sesizarea CCR in privinta unui conflict constitutionala intre autoritatea legislativa si cea judecatoreasca."In contextul analizei solicitarii Comisiei parlamentare de ancheta a unor aspecte privind alegerile electorale din 2009 si, implicit a problemei de drept pe care o ridica aceasta - definirea limitelor legale si a cadrului cooperarii loiale, care trebuie sa se faca cu respectarea Constitutiei si a legilor in vigoare, avand in vedere specificul activitatii judiciare - domnul Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a transmis, in cursul zilei de astazi, o sesizare doamnei Mariana Ghena, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.Demersul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este intemeiat pe dispozitiile art. 133 alin. 1 din Constitutia Romaniei si art. 1 din Legea 317/2004, potrivit carora Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.In mod concret, este solicitat punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la faptul daca poate fi trimis Comisiei Parlamentare, in copie, un dosar in care s-a dispus o solutie de clasare ce vizeaza infractiuni pentru care nu s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale.Totodata, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita Consiliului sa aprecieze cu privire la necesitatea sesizarii in baza art. 146 lit. e) din Constitutia Romanei a Curtii Constitutionale a Romaniei cu o cerere de constatare a existentei unui conflict juridic de natura constitutionala ivit intre autoritatea legiuitoare si autoritatea judecatoreasca."