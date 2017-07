Melescanu: Rogozin a incalcat deliberat sanctiunile UE pentru a crea un diferend intre Romania si Rusia 

"Din punctul meu de vedere a fost clar prevazuta ca sa creeeze un difernd politic intre Romania si Rusia", a declarat luni, la Antena 3, ministrul de externe.Cu cateva zile inainte sa plece, Rogozin a dat pe Twitter informatia ca va tranzita teritoriul Romanie, a prezentat si harta si itinerariul, a aratat Melescanu, adaugand ca aceasta comunicare a fost primita si la directia consulara a MAE, care a informat Autoritatea Aeronautica ca aceasta aeronava, chiar daca este civila nu are drept de survol."Din punctul meu de vedere a fost o chestiune deliberata pentru a crea greutati intre Romania si Rusia", a declarat seful diplomatiei romanesti, adugand ca "si faptul ca domnul Rogozin a tinut sa fie intr-o aeronava civila arata ca a fost deliberata aceasta actiune".Melescanu a adaugat ca Rogozin "a vrut sa demonstreze ca sanctiunile adoptate de UE fata de demnitarii aflati pe lista neagra nu functioneaza, ceea ce este o mare eroare".Ministrul roman de externe a respins si acuzatia partii rusesti, aceea ca viata pasagerilor a fost pusa in pericol.Daca aeronava avea probleme, potrivit Conventiei de la Chicago, s-ar fi gasit o solutie, dar faptul ca a aterizat la Minsk arata ca putea face orice traseu in zona noastra, a spus ministrul de externe.