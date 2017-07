Profesor universitar din Cluj, trimis in judecata pentru ca inchiriat camerele unui camin studentesc cu 150 dolari/noapte spectatorilor de la Untold si si-a insusit banii

In acest dosar, procurorii Parchetului Curtii de Apel Cluj au finalizat cercetarile si i-au trimis in judecata pe Vasile Porutiu, pentru delapidare, Ioan Gheorghe Oroian, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata si instigare la delapidare si pe Alin Avram, Claudiu Popa si Traian Grebenisan, pentru complicitate la delapidare.Potrivit procurorilor, Ioan Gheorghe Oroian, profesor la USAMV Cluj-Napoca si presedinte al Senatului universitatii, a gasit un pretext pentru a rezerva camerele din Caminul Agronomia II, in perioada 4-8 august 2016, cand la Cluj-Napoca a fost organizat Festivalul Untold, el avand intentia de a inchiria in interes propriu aceste spatii de cazare catre participantii la festival."Raportat la faptul ca prima sa functie in cadrul USAMV Cluj-Napoca a fost aceea de administrator de camin, inculpatul (Ioan Oroian) cunostea modul in care puteau fi inchiriate camerele de camin pe timp de vara, motiv pentru care - in calitate de presedinte al Societatii de Protectie a Plantelor Transilvania - a inventat un pretext stiintific in vederea rezervarii spatiului de cazare din Caminul Agronomia II, pe perioada 04 - 08 august 2016, in care s-a organizat Festivalul Untold, cu intentia de a inchiria in interes propriu aceste spatii de cazare catre participantii la festival", arata procurorii.