Cum au ajuns unele pensii speciale sa se tripleze in 7 ani in urma sistemului spectaculos de indexare / Cateva exemple concrete

Acest sistem spectaculos de indexare a pensiilor a condus la situatii in care un beneficiar de pensie speciala, care isi incetase activitatea in 1 iulie 2010, cu o pensie de 7.475 de lei, sa beneficieze in prezent de o pensie de 20.046 lei, au explicat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.Alt exemplu: O persoana care a iesit la pensie in 5 august 2011 cu o pensie de 8.318 castiga in prezent 19.789 de lei.Un alt beneficiar de pensii speciale si care s-a pensionat in aprilie 2014 cu 10.046 de lei castiga in prezent, dupa numai trei ani, o pensie dubla: 19.575 lei, tot in urma sistemului special de indexare.O persoana care se pensionase in 16 februarie 2015 cu o pensie lunara de 7.007 lei, castiga in prezent, dupa doi ani de pensie, aproape triplu: 19.290 de lei.Un alt pensionar a castigat aproape o mie de lei in plus la pensie intr-un an de zile. El a fost pensionat in martie 2016 cu 17.601 lei dar castiga in prezent 18.526 de lei.