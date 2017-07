Guvernul va crea un grup de lucru care se va ocupa de problema abuzurilor la care sunt expusi muncitorii romani in strainatate

"Dorim sa extindem si sa imbunatatim cooperarea cu autoritatile spaniole, avand in vedere numarul mare de romani aflati in Spania si cazurile concrete semnalate in ultima perioada. Masurile pe care le avem in vedere vizeaza combaterea si prevenirea unor astfel de cazuri, informarea persoanelor cel mai expuse unor astfel de riscuri, dar si acordarea de asistenta pentru victimele exploatarii prin munca sau ale traficului de persoane", a declarat premierul Mihai Tudose. Comunitatea de romani din Spania numara la ora actuala peste un milion de persoane care detin rezidenta, carora li se adauga circa 400 de mii de muncitori sezonieri, acestia din urma fiind cei mai expusi fenomenului de exploatare prin munca si traficului de persoane.Alte masuri stabilite in cadrul intrevederii sunt elaborarea unui Plan National de Combatere a Sclaviei moderne, care sa integreze strategiile existente, precum si Strategia Nationala impotriva Traficului de persoane, prevazuta in Programul de Guvernare, pentru a fi aprobata in trimestrul al IV-lea al anului curent. De asemenea, Guvernul are in vedere crearea unui Fond de finantare, la inceput prin linii bugetare distincte in bugetul fiecarui minister dintre cele mentionate si resurse umane alocate specific.Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a subliniat necesitatea unei abordari pro-active a acestor tematici si a cooptarii asociatiilor de romani din Spania in eforturile comune ale autoritatilor romane si spaniole. La nivelul Ministerului Romanilor de Pretutindeni va functiona o directie specializata care sa asigure componenta de informare-prevenire pe linia asociatiilor care activeaza in diaspora, precum si in relatia cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale active in domeniu, din tarile in care exista comunitati mari de romani si in care pot sa apara cazuri de sclavie moderna. Nu in ultimul rand, Ministerul Romanilor de Pretutindeni va lansa saptamana viitoare un proiect-pilot de comunicare si informare in Botosani, Suceava si Neamt, trei dintre judetele de provenienta ale celor mai multi dintre romanii plecati la munca in Spania.Reprezentantii Ambasadei Regatului Spaniei la Bucuresti si-au exprimat regretul pentru cazul de exploatare prin munca a unor romani din Spania, adaugand ca a fost un caz punctual si ca nu trebuie pierdut din vedere cat de bine s-au integrat ceilalti romani aflati in Spania.Decizia a fost luata in cadrul intrevederii care a avut loc luni, la Palatul Victoria, la care au participat, de asemenea, ambasadorul Romaniei in Spania, Gabriela Dancau, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si reprezentanti ai ministerelor Afacerilor Interne, Afacerilor Externe, Muncii si Justitiei Sociale. Acesta sunt ministerele care se vor ocupa de problema sclaviei moderne. Delegatia spaniola a fost condusa deTada Bastida Eizaguirre, prim-secretar si insarcinat cu afaceri, sef al Sectiei Consulare din cadrul Ambasadei Regatului Spaniei la Bucuresti.