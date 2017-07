UE spune ca probabil nu va recunoaste scrutinul organizat duminica de regimul Maduro din Venezuela

Duminica, a fost una dintre cele mai sangeroase zile de din aprilie - cand au inceput proteste masive in Venezuela -si pana acum.Cel putin zece persoane au murit in inclestarile dintre protestatarii anti-Maduro si fortele de ordine."Nu vom recunoaste aceste alegeri. Este foarte clar ca actualul regim se agata de putere. Vointa poporului este sa se schimbe regimul. Sunt necesare alegeri imediat”, a spus seful Parlamentului European, Antonio Tajani.De asemenea Comisia Europeana a spus ca are “dubii serioase” in privinta recunoasterii rezultatului scrutinului de duminica.“O Adunare Constituanta, aleasa in conditii indoielnice si, adesea, violente nu poate fi parte a solutiei”, se spune intr-un comunicat de presa al Comisiei.