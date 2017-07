Pensionari masive la varful SRI - zece generali din SRI au fost trecuti in rezerva de presedintele Iohannis

general de brigada - cu o stea Zarnescu Daniel

general de brigada - cu o stea Ceausu Gheorghe

general de brigada - cu o stea Cozma Sorin-Gabriel

general de brigada - cu o stea Istode Elena

general de brigada - cu o stea Stan Viorel-Adrian

general de brigada - cu o stea Morgos Marioara

general de brigada - cu o stea Babiuc Vasilica

general de brigada - cu o stea Valeanu Cornel

general de brigada - cu o stea Posastiuc Emilia-Cristina

general de brigada - cu o stea Stoica Constantin-Marius

Cine sunt generalii trecuti in rezerva de Klaus Iohannis:Miercurea trecuta, seful Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Marcel Opris - unul dintre cei mai longevivi sefi de servicii secrete din Romania - a fost trecut in rezerva , la cererea sa, potrivit unui decret semnat miercuri de presedintele Klaus Iohannis. Tot atunci a fost trecut in rezerva general - maiorul cu doua stele Ioan Balaure, director-adjunct economic in STS.Surse din sistem au explicat pentru HotNews.ro ca pensionarea lui Opris a fost motivata de faptul ca anul viitor, cand implineste 60 de ani, ar fi fost obligat oricum sa se retraga prin efectul legii (nu mai poate fi general activ dupa aceasta varsta) si ca ar fi preferat sa iasa acum pentru a nu risca diminuarea pensiilor speciale cu care tot ameninta guvernul.Aceste treceri in rezerva vin in contextul in care Guvernul se pregateste sa adopte saptamana viitoare o OUG prin care modifica Legea pensiilor speciale pentru politie, armata si servicii secrete , dupa cum au declarat pentru HotNews mai multe surse guvernamentale.Potrivit acestora, proiectul de ordonanta este pregatit in mare secret de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, impreuna cu un grup restrans din care face parte si secretarul de stat din Ministerul Justitiei Mariana Mot. Initiatorul proiectului de OUG ar urma sa fie, insa, Ministerul de Finante.Potrivit surselor Hotnews, acesta ar fi motivul real pentru care Liviu Dragnea a anuntat convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului pentru miercuri.Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat luni ca ordonanta de urgenta privind pensiile speciale va intra in sedinta de guvern de miercuri "Inteleg ca nu se umbla la varsta de pensionare”, a afirmat Carmen Dan, adaugand ca nu vrea sa se pronunte pe fondul actului normativ.Pe de alta parte ea a spus ca trebuie sa renuntam la "tema ipocriziei" in conditiile in care din sistem se iese la pensie la 45 de ani, desi MAI are un deficit de 20.000 de angajati, deficit care tot creste.