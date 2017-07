Marti 15 judete vor fi sub cod galben de canicula. Miercuri si joi jumatate de tara va fi sub cod portocaliu, temperaturile vor fi frecvent intre 36-39 de grade 

Valul de caldura se va extinde in majoritatea regiunilor, iar in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in sud-vestul Olteniei, vremea va fi caniculara si disconfortul termic in accentuare.Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pe arii relativ extinse pragul critic de 80 de unitati si local il va depasi usor.Temperaturile maxime se vor situa frecvent intre 35 si 37 de grade.Valul de caldura se va intensifica si va cuprinde toata tara. Vremea va fi caniculara, indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa in general peste pragul critic de 80 de unitati, iar local minimele nocturne nu vor cobori sub 20 de grade.In Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in sud-vestul Olteniei disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 36 si 39 de grade.In nordul si estul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, Moldova, Muntenia si Dobrogea, disconfortul va fi ridicat, iar maximele termice se vor situa in general intre 35...37 de grade.