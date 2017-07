VIDEO ARHIVA Jeanne Moreau, legenda cinematografiei franceze din ultimele sase decenii, a murit la 89 de ani

Actrita este, propabil, cel mai bine cunoscuta pentru rolul ei din filmul "Jules si Jim" regizat de Francois Truffault.Ea a castigat numeroase premii in cariera, inclusiv cel pentru cea mai buna actrita, primit la Cannes in 1960 pentru pelicula "Sapte zile... Sapte Nopti".A lucrat cu Orson Welles in mai multe filme si a primit in 1967 premiul Bafta pentru cea mai buna actrita straina pentru pelicula "Viva Maria!".Printre marii regizori cu care Moreau a lucrat se mai numara si Bunuel si Antonioni.Actrita ce a fost facuta celebra de frumusetea ei senzuala si de inimitabila ei voce grava si care a fascinati numerosi regizori de-a lungul carierei ei de 65 de ani a fost descoperita decedata in casa ei din Paris, a declarat AFP primarul arondismentului opt.In 1949, cand a inceput sa se afirme si sa-si faca un nume in cinematografie, Jeanne Moreau a ramas insarcinata cu colegul ei, actorul Jean-Louis Richard, noteaza AFP, citata de News.ro."Nu-mi doream copil, nu sunt mamoasa", marturisea ea. Se va casatori din obligatie mai mult. A fost un esec pe toata linia: a divortat de Jean-Louis si isi va dedica intreaga viata ca sa se impace cu fiul ei, Jerome, care nu a suportat niciodata viata boema a mamei sale actrite.In 1977, Jeanne Moreau se va casatori cu regizorul filmului "Filiera franceza" si "Exorcistul", William Friedkin. "Am fost bulversata cand m-a cerut in casatorie. Era pentru prima data".Povestea lor insa a fost ca o furtuna. "A fost o relatie violenta, dureroasa si distructiva". Divortul s-a pronuntat in 1981.Actrita a fost inconjurata de barbati mai mult sau mai putin celebri.Unul dintre acestia a fost Louis Malle, cu care a avut o relatie intensa. In timpul filmarilor la filmul "Amantii" a simtit ca-l pierde. "El avea o legatura cu Mijanou Bardot, sora lui Brigitte. Eram disperata".A urmat o legatura cu Pierre Cardin si cu care va ramane prietena.Jeanne a devenit "La Moreau"cea care i-a facut pe multi regizori sa intoarca capul dupa ea, de la Francois Truffaut la Orson Welles, care i-a declarat intr-o zi ca e indragostit.I s-au atribuit legaturi cu starul italian Marcello Mastroianni, cu care a filmat "Noaptea", de Michelangelo Antonioni, sau cu actorul american Lee Marvin.In 1965, pe platourile de filmare de la "Viva maria", o superproductie filmata in Mexic, ea se afla in bratele seducatorului George Hamilton, care interpreta un amant revolutionar. A fost o dragoste la prima vedere si o legatura efemera.Un an mai tarziu, se afla in bratele lui Tony Richardson, regizorul filmului "Mademoiselle", a carui proiectie va scandaliza Croazeta."Am trait ca un barbat. Adica am avut aventuri, amanti, de la care am putut sa plec cand am avut chef", s-a confesat ea pentru Madame Figaro, referindu-se la numeroasele despartiri pe care ea insasi le-a provocat.