Florin Secureanu s-a prezentat din nou la DNA: Niciodata nu fac denunturi

"Niciodata nu fac denunt. Am venit sa ridic documente. Am de ridicat 150 de documente, nu am facut niciun denunt. Iubita este singura care are grija de mine, pe banii ei, primeste de la stat", a declarat Secureanu pe scarile Directiei Nationale Anticoruptie, intrebat de jurnalisti daca a venit la DNA pentru a face denunturi.Florin Secureanu, judecat pentru fapte de coruptie, a fost si in 24 iulie la Directia Nationala Anticoruptie, unde a fost audiat aproximativ sase ore.In 12 iulie, magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis definitiv ca fostul manager al Spitalului Malaxa din Bucuresti - care se afla in arest preventiv din decembrie 2016 - sa fie fi plasat in arest la domiciliu.Florin Secureanu a aratat atunci in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti ca regreta faptele de care este acuzat si le recunoaste, dorind sa fie judecat in procedura simplificata pentru a beneficia de reducerea pedepsei.El a sustinut ca are probleme pulmonare care pot fi tratate mai usor in arest la domiciliu, dar si ca "impactul mass-media" a fost exagerat in cazul sau.