Un psiholog bucurestean, acuzat ca a violat zeci de paciente, a fost trimis in judecata

Potrivit unui comunicat al Parchetului Capitalei, Bogdan Giuseppe a fost trimis in judecata, in stare de arest la domiciliu, pentru 31 de infractiuni de viol, 23 de infractiuni de agresiune sexuala, 48 de infractiuni de violare a vietii private, opt infractiuni de fals material in inscrisuri oficiale, detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori, falsificare de valori straine, punere in circulatie de valori straine falsificate.Procurorii sustin ca, in perioada 2016 - februarie 2017, Bogdan Giuseppe a creat mai multe domenii de e-mail, pe care le posta pe internet ca adrese de corespondenta pentru diverse interviuri de angajare pe anumite posturi.Dupa ce victimele se aratau interesate de posturile respective, el le trimitea la medicul cu care ar fi colaborat pretinsele firme care faceau angajari, medic care nu era altul decat el insusi.Anchetatorii au identificat 92 de persoane de sex feminin care au vizitat cabinetul lui Bogdan Giuseppe pentru sustinerea pretinsului examen de medicina muncii.Cand victimele veneau la cabinetul sau pentru sustinerea unui examen de medicina muncii, Bogdan Giuseppe se prezenta ca fiind psiholog, el fiind de fapt suspendat din aceasta profesie, dar in acelasi timp se prezenta si ca medic ginecolog, calitate pe care nu a detinut-o niciodata, respectiv angajat al unor institutii in domeniul sigurantei nationale, arata procurorii.Dupa supunerea femeilor la un pretins examen psihologic, Bogdan Giuseppe isi declina si calitatea de medic ginecolog, inventand o serie de probleme medicale de natura sa alarmeze victimele.In acest mod, el le convingea pe femei sa suporte un pretins control ginecologic, sub pretextul aplicarii unor metode revolutionare de eliminare a problemelor, urmarind in fapt satisfacerea propriilor nevoi sexuale.Pretinsele controale ginecologice se desfasurau in fata mai multor camere video disimulate in cabinet, cu care Bogdan Giuseppe inregistra activitatile respective, facandu-si o veritabila arhiva de materiale pornografice.