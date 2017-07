Numarul somerilor a scazut la 470.000 de persoane

Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna iunie a anului 2017, a fost de 470.000 de persoane, in scadere fata de luna precedenta (478.000 de persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (527.000 de persoane).Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,5 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile respective fiind 5,9% in cazul persoanelor de sex masculin si 4,4% in cazul celor de sex feminin.Somerii, conform definitiei BIM, sunt persoanele in varsta de 15-74 ani care indeplinesc simultan urmatoarele 3 conditii: nu au un loc de munca, sunt disponibile sa inceapa lucrul in urmatoarele doua saptamani si s-au aflat in cautare activa a unui loc de munca, oricand in decursul ultimelor patru saptamani.