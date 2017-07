Carmen Dan spune ca OUG privind pensiile speciale va intra in sedinta de guvern de miercuri: Inteleg ca nu se umbla la varsta de pensionare / Cei care indeplinesc acum conditiile pot opta sa iasa din sistem pana pe 15 septembrie

“Inteleg ca nu se umbla la varsta de pensionare”, a afirmat Carmen Dan, adaugand ca nu vrea sa se pronunte pe fondul actului normativ.Pe de alta parte ea a spus ca trebuie sa renuntam la “tema ipocriziei” in conditiile in care din sistem se iese la pensie la 45 de ani, desi MAI are un deficit de 20.000 de angajati, deficit care tot creste.“Trebuie sa facem ceva”, a spus Dan, adaugand ca asta "nu inseamna ca exista cea mai mica intentie de a elabora un act normativ care sa isi produca efectele peste noapte".Cei care indeplinesc actualele conditii de pensionare pot opta pana pe 15 septembrie sa iasa din sistem, “ceea ce este corect”, a declarat ministrul de interne.Ea a spus ca trebuie luate toate masurile necesare pentru a acoperi deficitul din MAI si ca sunt solutii pentru ca in perioada urmatoare sa se aduca in sistem 4.000 de persoane.