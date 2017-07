Pomohaci nu a contestat deocamdata excluderea sa din preotie - surse

Fostul preot are timp 15 zile sa atace, la mitropolit, decizia luata vineri, de catre Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia.Cristian Pomohaci este cercetat de Parchetul General pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un minor de 17 ani.In calitate de cantaret de muzica populara, Cristian Pomohaci a fost cel mai aplaudat solist duminica, la Festivalul Oierilor, din comuna Jina (judetul Sibiu). Pomohaci a facut dedicatii de pe scena preotului din comuna, care nu era de fata, dar si oamenilor prezenti in public.Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia a hotarat ca preotul Cristian Pomohaci, cercetat de Parchetul General pentru ca ar fi incercat sa corupa sexual un minor de 17 ani, sa fie dat afara din preotie, decizia putand fi atacata la mitropolit in termen de 15 zile, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei, parintele Oliviu Botoi.