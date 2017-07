Circa 40 de refugiati au incropit o tabara de corturi langa Timisoara

Potrivit politistilor, aproximativ 40 de refugiati din Iran, Irak si Siria, printre care si copii, au campat ilegal la marginea orasului Timisoara, pe Calea Aradului, in imediata vecinatate a Centrului pentru Refugiati.Ei si-au amplasat corturi si locuiesc pe o pajiste de cateva zile.Politistii spun ca cei 40 au plecat de la diverse Centre de Refugiati din tara, beneficiind de documente de sedere in Romania.Au ajuns la Timisoara, sperand sa gaseasca o calauza care sa ii treaca ilegal granita spre Ungaria si de acolo mai departe spre tari din vestul Europei.Politistii de la Sectia 5 din Timisoara au intervenit si i-au dus la Centrul pentru Refugiati din oras, insa acolo nu au fost primiti pe motiv ca locurile sunt toate ocupate.Cei de la Centru le-au transmis sa se intoarca in celelalte centre din tara, acolo unde au fost cazati initial si unde li s-au intocmit documentele, insa acestia au refuzat si prefera sa traiasca in corturi, la marginea Timisoarei.