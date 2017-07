Liderii Coalitiei PSD-ALDE ar putea sa discute luni oportunitatea sesizarii CCR privind un conflict constitutionala intre Parchet si Parlament

Presedintele comisiei parlamentare, Oana Florea, a anuntat, dupa sedinta de saptamana trecuta, ca se are in vedere o sesizare la CCR pe aceasta chestiune."Am decis sa avem in vedere o sesizare a presedintilor celor doua Camere pentru ca acestia au prerogativele pentru a sesiza CCR cu un eventual conflict juridic de natura constitutionala intre cele doua institutii ale statului, respectiv Ministerul Public si Parlament, pentru faptul ca documentele solicitate nu au fost inmanate comisiei parlamentare de ancheta. Cu siguranta se va face o discutie, asa cum am discutat si cu domnul Dragnea, luni, in sedinta de coalitie, avand in vedere ca este o decizie politica", a declarat Florea.Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 a trimis o noua scrisoare procurorului general Augustin Lazar in care a revenit cu cererea de a pune la dispozitia acestui for copia dosarului referitor la scrutin. Parchetul General a respins, in 14 iulie, solicitarea initiala a comisiei parlamentare de ancheta de punere la dispozitie a dosarului deschis in urma afirmatiilor lui Dan Andronic care vizau alegerile.