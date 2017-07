VIDEO Cristian Pomohaci, exclus din preotie pentru corupere sexuala de minori, a fost intampinat cu flori si aplauze la festivalul ciobanilor din Jina

Vezi aici video cu Cristian Pomohaci la festivalul din Jina.

Pomohaci a participat la festival in calitate de cantaret de muzica populara. El a fost primit cu aplauze si a primit flori de la zeci de admiratori care au urcat pe scena, unii impreuna cu copiii. Printre cei care au urcat pe scena si i-au dat flori s-a aflat si un tanar preot din Sibiu, care nu a purtat sutana.Pomohaci a facut si dedicatii pentru preotul din comuna Jina, care insa nu a fost de fata: "Dati-mi voie sa fac o dedicatie speciala slujitorului sfantului altar care slujeste aici, in Jina, parintelui dumneavoastra. Sa-i sarut mana sfintita si sa-i spun prin intermediul cantecului lui Cristian Pomohaci: toata casa are o cruce, numa cine poate o duce", a spus de pe scena fostul preot.Fostul preot a cantat si glumit 40 de minute cu cei prezenti, dar a refuzat sa dea declaratii presei.Pomohaci a fost invitat special la festivalul ciobanilor din Marginimea Sibiului, alaturi de politicieni precum Ludovic Orban, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, si deputatul Daniel Constantin.