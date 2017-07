TVR: Proiectul de lege privind vaccinarea prevede amenzi de pana la 10 mii de lei pentru parintii care refuza sa isi imunizeze copiii

Legea vaccinarii ar urma sa intre in vigoare in anul 2019 si prevede sanctiuni similare si pentru medici si institutiile statului, in cazul in care acestea nu respecta legea.La inscrierea copiilor la scoala, gradinita sau cresa, parintii vor fi trebui sa prezinte adeverinte care sa arate daca cei mici au fost sau nu imunizati.In cazurile in care exista contraindicatii la vaccinare, parintii vor trebui sa aduca o scutire emisa de Comisia Judeteana de Vaccinare. Pentru cei care nu au probleme medicale va trebui adus un calendar de recuperare.Conducerea scolii va sesiza Comisia Judeteana de Vaccinare in cazul parintilor care nu aduc adeverinte. Din aceasta comisie vor face parte medici specialisti, psihologi, reprezentanti ai DSP si ai Inspectoratului Scolar. Membrii comisiei vor avea obligatia de a consilia cel putin o data la trei luni parintii pentru ca acestia sa accepte vaccinarea. Daca in 18 luni de la inscrierea in colectivitate nu a inceput imunizarea, ar urma sa fie sesizata Protectia Copilului.La randul sau, Ministerul Sanatatii va fi obligat sa asigure toate vaccinurile si un stoc de rezerva.32 de copii nevaccinati au murit din cauza rujeolei, iar alti 8.300 s-au imbolnavit in acest an.