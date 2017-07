Noapte alba in memoria victimelor de la Colectiv: Zeci de prieteni si rude au venit in fata clubului cu flori si lumanari, la un an si 9 luni de la tragedie

"Nu s-a schimbat absolut nimic, nu avem decat promisiuni, am trecut prin trei guverne care au vorbit mult si nu au facut nimic, iar in timpul acesta, se moare. Sa pornim de la o lege de functionare a cublurilor, care nu exista. Nu s-a schimbat nimic. Ministrul Sanatatii de la acea ora a respins orice ajutor venit din tarile vestice, pentru ca in 48 de ore toate tarile din Vest si-au oferit paturi disponibile, dar ambasadele Romaniei din tarile respective au spus ca ne descurcam. Nimeni nu ancheteaza lucrul acesta. Din cei 37 de morti din spitale, eu cred ca Banicioiu are pe constiinta cel putin 20, dar as merge pe mai multi care au murit strict din cauza bacteriilor", a declarat Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv, care si-a pierdut fiul in incendiu.Oficialitatile nu au fost invitate la eveniment pentru ca "in seara aceasta venim doar sa aprindem niste lumanari si, din pacate a trebuit sa aprindem 65 in loc de 64", a spus Eugen Iancu."Nu am invitat pe nimeni, nu ne-am dorit sa fim aici o mie de oameni, pur si simplu am vrut sa aducem aminte ca acest eveniment s-a intamplat. A mai murit un prieten (Razvan, tanarul care a decedat sambata, n.r.), a mai plecat la grup un baiat frumos, tanar, care ar fi trebuit sa aiba un viitor asa cum au avut toti ceilalti 64. Razvan trebuie sa se odihneasca acum, sa il lasam in pace. (...) Eu am sperat ca moartea acestor 65 de copii sa nu fie degeaba. Nu poate sa ramana totul fara urmari. In orice tara din lumea asta s-ar schimba ceva. Numai la noi, nu. Sper ca politicienii se vor trezi si nu se vor mai gandi la buzunarele lor, ci si la vietile noastre", a mai spus presedintele Asociatiei Colectiv.Si Jean Chelba a venit sa aprinda o lumanare si sa se roage in memoria fiului lui. El sustine ca, in proportie de 75-80%, supravietuitorii incendiului de la Colectiv au ganduri de sinucidere pentru ca se simt inutili: "Se implinesc un an si noua luni. Am pus 65 de lumanarele pentru sufletele lor si pentru copilul care s-a dus ieri. Condamn toate autoritatile care nu au avut grija de acesti copii care au ramas. Nu se intereseaza nimeni de ei. Lor le trebuie un tratament psihologic si medicamentos de lunga durata pentru ca au mari probleme psihice, sunt deprimati, daramati pentru ca nimeni nu se intereseaza de ei, se considera dati la o parte din sanul societatii. (...) Daca pe mine nu ma mai poate ajuta nimeni, macar eu sa ii ajut pe ei. Eu stiam dintru-un sondaj facut de mine, vorbind cu aproape toti care au supravietuit, ca in proportie de 75-80% au ganduri sa paraseasca aceasta lume. Se simt inutili. Probemele lor psihice sunt cele mai accentuate. Luati orice supravietuitor si intrebati-l ce autoritate a batut la usa lui si a intrebat: 'ce faci, mai traiesti, ai nevoie de ceva?' "Andrei Musat, un tanar care a vrut sa vina in Clubul Colectiv in noaptea tragediei dar s-a razgandit pentru ca mama lui tocmai venise din strainatate, a venit si el sa aprinda lumanari pentru prietenii lui care au murit in incendiu: "S-a intamplat ca fix in seara aceea, mama venea din strainatate si mi-a fost greu sa ii spun ca plec in club. Si totodata, cu mine, am scapat un prieten care trebuia sa mearga cu mine. Dar nu este despre noi cei care am supravietuit, ci despre cei care nu mai sunt. Toate victimele se chinuie cu sistemul, nu sunt medicamente, nu sunt terapii psihologice pentru ei."Mama acestuia, Nela Musat, a povestit ca "Doar dintr-o intamplare, fiul meu nu a fost acolo. Cuvintele sunt de prisos. (...) Nu se poate spune in cuvinte ce am simtit cand mi-a spus ca ar fi vrut sa vina aici. Un amestec de bucurie ca nu a fost acolo, dar ce bucurie, cand au fost altii? Mi s-a confirmat, din nefericire, ca cifra nu se va opri la 64, din diferite motive. Acum a fost un motiv psihologic si era de asteptat", a spus Nela Musat, referindu-se la Razvan, tanarul care a supravietuit incendiului din Colectiv, dar a murit sambata.