Ministrul Culturii: Am putea avea peste o mie de proiecte pentru Centenarul Marii Unirii

Potrivit ministrului Culturii, manifestarile pentru Centenarul Marii Unirii si Razboiului de intregire a neamului se vor desfasura nu numai in 2018, ci se vor intinde si in 2019 si 2020."Nu este o misiune exclusiv a Guvernului, este o sarbatoare a poporului roman si suntem convinsi ca toti romanii, indiferent de nationalitate, vor participa la aceste momente de sarbatoare. Prin Departamentul Centenar vom incerca sa centralizam toate proiectele, sa sprijinim finantarea lor, dar fiecare oras, comuna judet, institutie, minister, societate comerciala, fundatie, asociatie este libera sa-si exprime bucuria celebrarii Centenarului avand in Ministerul Culturii un sprijin', a declarat duminica, pentru Agerpres, ministrul Romascanu.Ministrul Culturii a mai spus ca descentralizarea se va face pana la nivel de comunitate si ceea ce se va filtra printr-un set de criterii care se vor face publice saptamana viitoare va trece in Programul national de activitati pentru Centenar, care vor fi finantate de catre statul roman."Avem deja 13 proiecte stranse, speram sa avem peste 1.000 de proiecte in toata tara pe care sa le avem in program', a mai declarat sursa citata.