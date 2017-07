Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu: Algoritmul de calcul al pensiilor militare nu se va schimba, dar exista discutii pentru a se face corectii

Ministrul Apararii, Adrian Tutuianu, a declarat duminica, la Romania TV, ca algoritmul de calcul al pensiilor militare nu se va schimba, dar exista discutii la nivelul Guvernului pentru a se face "corectiile necesare" la pensiile extrem de mari din sistem, care ajung pana la 35.000 lei pe luna, ceea ce "nu este o normalitate", relateaza News.ro.





Intrebat daca se fac schimbari la legea pensiilor militare, ministrul Apararii a sustinut ca se vor modifica doar anumite prevederi, dar algoritmul de calcul va ramane acelasi.





"La momentul acesta sunt discutii legate de modul in care pot fi modificate anumite prevederi ale Legii pensiilor, dar vreau sa afirm urmatoarele lucruri: pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, sunt pensii militare de stat. Nu exista nicio intentie a acestui Guvern sa taie vreo pensie. Exista o analiza privind situatii unor pensii care depasesc niste lucruri care sunt normale. Ca sa putem sa dam un exemplu, exista magistrati, inclusiv magistrati militari, care au pensii de la 30-35.000 lei pe luna. Algoritmul de calcul al pensiilor militare, inclusiv pentru celelalte structuri de securitate nationala, va fi pastrat", a explicat Adrian Tutuianu.





El a sustinut ca, daca se vor face modificari la Legea pensiilor militare, cei din domeniu vor avea la dispozitie aproximativ doua luni pentru a decide daca raman in sistem sau daca se pensioneaza.





"Daca se vor face anumite modificari la Legea pensiilor, ele nu vor intra in vigoare peste noapte. Va fi un timp suficient, de o luna jumatate - doua, in cadrul caruia oamenii sa aiba posibilitatea sa aleaga: fie ramanerea in sistem, fie pentru cei care vor sa se pensioneze pe actuala legislatie, sa poata sa faca acest lucru", a completat social-democratul.





Intrebat ce modificari se pregatesc la Legea pensiilor militare, Adrian Tutuianu a dat exemplul pensiilor care ajung pana la 35.000 lei pe luna, ceea ce, in opinia sa, nu este normal.





"Nu-i domeniul meu de competenta, va comunica doamna Olguta Vasilescu pe acest subiect. Vreau sa va reiterez inca o data cateva situatii care nu pot continua asa: pensii de 30-35.000 lei pe luna. Algoritmul de calcul de astazi permite iesirea la pensie cu un venit mai mare decat salariul celui care lucreaza. Nu cred ca este o normalitate acest lucru. Sunt lucruri care trebuiesc clarificate (...) Sunt si situatii care nu sunt normale. De exemplu, primele 100 de pensii din MApN se situeaza intre 15.000 lei si 35.000 lei. Cele mai mari pensii sunt ale magistratilor militari, 35.000 de lei este pensia unui magistrat militar", a explicat ministrul Apararii.





El a tinut sa precizeze ca se vor face "corectiile necesare la aceste situatii care nu sunt normale".





De asemenea, chestionat daca se impune o plafonare a pensiilor militare, Adrian Tutuianu a raspuns: "Este prematur sa va dau un raspuns, pentru ca nu am ajuns cu discutiile intr-o faza foarte avansata".