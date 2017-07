Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu: Ordonanta de Urgenta care modifica Legea pensiilor speciale va intra in vigoare la 15 septembrie. Se va modifica modul in care se actualizeaza pensiile. Nu schimbam varsta de pensionare 

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica, la Antena 3, ca Ordonanta de Urgenta care modifica legea pensiilor speciale se refera la toate categoriile de pensii speciale, nu doar la cele pentru militari, politisti si servicii secrete. Propriu-zis, ordonanta ar viza modificarea modului de actualizare a pensiilor si ar intra in vigoare de la 15 septembrie.





Ministrul Muncii spune ca in momentul de fata pensiile speciale se actualizeaza in functie de cresterile salariale ale celor care sunt activi, ceea ce duce la pensii foarte mari.





"Daca salariile vor creste cu 25%, in 2019 vor fi iar cresteri, pensiiile vor fi actualizate (...) Daca nu corectam sistemul, vom ajunge intr-o situatie foarte neplacuta, economia nu poate sa sustina astfel de cresteri", a spus Olguta Vasilescu, completand "Nu scadem nicio pensie aflata in plata".





Totodata, acesta a subliniat ca "pentru a nu se spune ca nu a existat predictibilitate in sistem, ne-am hotarat ca termenul de intrare in vigoare sa fie data 15 septembrie. Cei care vor sa iasa, vor putea sa o faca incepand de maine pana pe 15 septembrie, dar trebuie sa stie ca nu li se mai actualizeaza in functie de cresterile salariale. Se indexeaza cu rata inflatiei, pe un principiu mult mai corect", iar OUG se refera la tot ce inseamna pensii speciale, nu numai militari, servicii.

"Nu va fi taiata nicio pensie, dar vor fi actualizate cu rata inflatiei", a mai spus aceasta, adaugand ca "varsta de pensionare va fi aceeasi"