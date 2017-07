Alba: Un barbat muscat de vipera in timp ce se afla in zona Lacului Oasa va fi preluat de un elicopter SMURD

Un barbat a intrat in soc dupa ce a fost muscat de o vipera in timp ce se afla la o cabana din zona Lacului Oasa din Muntii Sureanu, relateaza News.ro. Pentru preluarea acestuia a fost chemat un elicopter SMURD de la Targu Mures astfel incat sa poata fi transportat cat mai repede la spital.Pentru preluarea ranitului a fost mobilizata o ambulanta SMURD de la Petrosani, cea mai apropiata localitate de zona respectiva, dar, avand in vedere zona muntoasa greu accesibila si pentru ca transportul victimei sa se faca intr-un timp cat mai scurt, a fost trimis si un elicopter SMURD de la Targu Mures.Barbatul se afla in soc si comunica foarte greu cu echipele medicale sosite la fata locului, iar dupa ce va primi primele ingrijiri va fi preluat de elicopterul medical si va fi dus la Targu Mures.In cursul verii, in zonele muntoase din Alba, Hunedoara si Sibiu sunt intalnite vipere, astfel incat autoritatile recomanda turistilor sa fie foarte atenti si sa foloseasca incaltaminte corespunzatoare.