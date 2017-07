Aproape 40 de nuntasi din Vintu de Jos au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara

Directia de Sanatate Publica Alba a anuntat, duminica, printr-un comunicat de presa, ca 37 de persoane au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia dupa ce au participat la o nunta, acuzand probleme digestive, iar noua dintre ele au ramas internate.Potrivit sursei citate, pacientii au participat la o nunta la un local din Vintu de Jos, in total la petrecere luand parte 154 de persoane. Medicii suspecteaza ca in acest caz este nuntasii s-au intoxicat alimentar cu mancarea servita la petrecere."In acest caz, conform procedurilor, compartimentul de control efectueaza verificarea conditiilor igienico-sanitare, precum si recoltarea de probe din alimentele preparate, iar compartimentul de epidemiologie face ancheta epidemiologica a pacientilor internati in spital. Rezultatele controalelor vor fi date publicitatii", precizeaza DSP Alba.Nuntasii care au ajuns la spital cu diferite probleme digestive povestesc ca gustarea calda a fost cu probleme si doar cei care au mancat din al doilea fel de mancare au inceput sa se simta rau.