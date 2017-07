Cantareata Marina Scupra a murit la varsta de 49 de ani

Marina Scupra a murit duminica, la varsta de 49 de ani. Cantareata, nascuta pe 24 decembrie 1967, fusese diagnosticata cu cancer in urma cu cateva luni, informeaza News.ro.





Mirabela Dauer a transmis, duminica, pe pagina sa de Facebook un mesaj: "Te-ai stins prea devreme. Sa-ti gasesti linistea acolo unde ai plecat sa-i bucuri pe ingeri cu vocea ta minunata. Mi-ai impietrit sufletul de durere dar probabil ca Dumnezeu are nevoie de cei buni langa el... Odihneste-te in pace, om frumos! Ramas bun, prieten drag!".





Marina Scupra a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din Bucuresti, dupa ce a debutat, in 1973, in emisunea "Prietenii lui Aschiuta".





In anul 1981 a participat la "Cantarea Romaniei" unde a obtinut mentiune in etapa republicana. In 1984, a primit trofeul Festivalului de la Mamaia, cu melodia "Joc de copii", compusa de Laurentiu Profeta, dupa ce, cu un an in urma a primit din partea juriului, la acelasi festival, Premiul Tineretii.





A inceput apoi colaborarea cu compozitorul Dan Dimitriu, cel care i-a devenit sot, si cu care a avut doi copii.





In 1994, a jucat in comedia "Concurs de seductie", din distributia careia au mai facut parte Horia Brenciu si Tino Furtuna.





Marina Scupra a cantat in spectacole ale Teatrului de Revista "Constantin Tanase" din Bucuresti, iar in 2001 a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii "Titu Maiorescu". Era profesoara de canto la Scoala Populara de Arta din Pitesti.