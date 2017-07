Dolj: Un sofer fara permis a produs un accident soldat cu doi morti si doi raniti

Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc duminica dimineata in judetul Dolj, pe DJ 606, pe raza comunei Breasta, dupa ce un tanar de 27 de ani a pierdut controlul volanului si a lovit mai multi copaci de pe marginea drumului, informeaza Agerpres.





Potrivit IPJ Dolj, barbatul, in varsta de 27 de ani, din comuna Breasta, nu avea permis de conducere auto pentru nicio categorie si se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Germania, pe DJ 606, circuland din directia municipiului Craiova. In apropiere de podul peste raul Jiu, pe fondul vitezei excesive si a lipsei de experienta, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila.





In urma impactului, conducatorul auto si un alt tanar in varsta de 23 de ani, din comuna Cotofenii din Fata, au decedat. Alti doi barbati, cu varsta de 19 si respectiv 26 de ani, au fost raniti.





Potrivit ISU Dolj, soferul a decedat pe loc, iar ocupantul locului din fata dreapta a ramas intre fiarele contorsionate, fiind scos de echipajul de descarcerare care a constatat decesul.