Rogozin anunta ca se va intalni cu Dodon in Iran, la inaugurarea presedintelui Rohani: Desigur, vom avea o discutie serioasa, avem nevoie de garantii

"Impreuna vom fi la inaugurarea noului presedinte iranian Rohani in Teheran, unde este programata intalnirea noastra pe marginea evenimentului. Desigur, vom avea o discutie serioasa, avem nevoie de garantii. Nu mai putem sa ne punem rabdarea la incercare, si nici nu mai avem incredere in garantiile acestor nationalisti marginiti. Avem nevoie de garantii clare, care pot asigura un dialog normal", a spus Rogozin.Cei doi trebuiau sa se intalneasca in weekend la Tighina la aniversarea de 25 de ani a "pacificatorilor" rusi de dincolo de Nistru, dar Rogozin nu a putut ajunge pentru ca Romania nu a permis avionului in care se afla vicepremierul rus sa ii tranziteze teritoriul.