Bodog: Salut faptul ca Ludovic Orban sustine vaccinarea obligatorie. Sunt increzator ca proiectul de lege va fi aprobat rapid de Parlament

"Nu sunt medic, nu pot emite o opinie profesionala, dar evident ca pledez in favoarea vaccinarii obligatorii", a declarat Ludovic Orban.

Postarea lui Bodog:"Salut decizia anuntata astazi de presedintele PNL, Ludovic Orban, privind sustinerea proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie. Este o dovada de responsabilitate si de maturitate pe care ma bucur sa o vad la liderii actualei Opozitii. Este foarte bine pentru societatea noastra ca ne indreptam spre un consens al tuturor fortelor politice privind vaccinarea.Sunt increzator, prin urmare, ca proiectul de lege elaborat de Ministerul Sanatatii va fi aprobat rapid de Parlament si ca nu vor exista tergiversari. Toti parintii din Romania au nevoie de legea vaccinarii pentru a proteja sanatatea si viata copiilor lor.Nu am facut niciun secret din faptul ca, in calitate de medic, de parinte si acum de ministru, sunt un sustinator fara rezerve al obligativitatii vaccinarii. Este un motiv de optimism sa stiu ca Puterea si Opozitia se plaseaza in aceeasi tabara, a binelui public.Dupa cum se stie, Ministerul Sanatatii a elaborat nomele legale privind vaccinarea si a instituit obligatii si responsabilitati clare atat pentru parinti, cat si pentru institutiile statului, astfel incat aparitia unei epidemii, ca cea de acum, sa fie impiedicata."