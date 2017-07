Incendiul din club Colectiv mai omoara o persoana, la aproape 20 de luni de la tragedie. Inca unul dintre raniti a murit

Numarul persoanelor decedate in urma incendiului din clubul Colectiv a crescut la 65, dupa ce unul dintre raniti si-a pierdut viata. Anuntul a fost facut de Asoctiatia Colectiv GTG 3010.

"65! Numarul victimelor dupa tragedia Colectiv creste. Dumnezeu sa te odihneasca, Razvan!", arata o postare pe pagina Asociatiei Colectiv GTG 3010.

In urma incendiului, din 30 octombrie 2015, din clubul Colectiv, 27 de persoane si-au pierdut viata in noaptea tragediei si 37 ulterior, in spitale din Bucuresti si din strainatate. Incendiul a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul "Mantras of War".