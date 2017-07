EXCLUSIV Guvernul pregateste in secret un OUG care modifica Legea pensiilor speciale pentru politisti, militari si servicii secrete

Guvernul pregateste sa adopte saptamana viitoare un OUG prin care modifica Legea pensiilor speciale pentru politie, armata si servicii secrete, au declarat pentru HotNews mai multe surse guvernamentale.





Potrivit acestora, proiectul de ordonanta este pregatit in mare secret de ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, impreuna cu un grup restrans din care face parte si secretarul de stat din Ministerul Justitiei Mariana Mot. Initiatorul proiectului de OUG ar urma sa fie, insa, Ministerul de Finante.





Potrivit surselor Hotnews, acesta ar fi motivul real pentru care Liviu Dragnea a anuntat convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului pentru miercuri.





Prin acest proiect de OUG se schimba radical modul de calcul al pensiilor speciale, astfel incat politistii, militarii si ofiterii din serviciile secrete care se vor pensiona in baza noilor reguli vor avea o pensie mult mai mica decat daca s-ar pensiona in baza legii in vigoare.





Zvonurile ca Guvernul ar urma sa schimbe Legea pensiilor speciale au determinat deja plecari masive din sistem in ultimele saptamani. Vezi detalii in articolul publicat de Cristian Pantazi Problema majora in sistemul de securitate: Pensionari pe banda rulanta in armata, politie si servicii secrete de frica schimbarii legii pensiilor militare.









Potrivit surselor HotNews.ro, modificarea iminenta a Legii pensiilor speciale a determinat si plecarea de la sefia Serviciului de Telecomunicatii Speciale a generalului Marcel Opris, care s-a pensionat la cerere, potrivit unui decret semnat miercuri de presedintele Klaus Iohannis.





Si liderul Sindicatului Politistilor, Dumitru Goarna, a anuntat ca Guvernul pregateste sa schimbe regulile pensionarii pentru politisti.





Potrivit surselor Hotnews.ro, exista la acest moment tensiuni majore in sistem, atat in armata, cat si in politie si servicii secrete. Toti acestia sunt nemultumiti, evident, de perspectiva de a pierde bani la pensionare.





Unii interpreteaza gestul Guvernului si ca o sanctiune, insa realitatea este ca Guvernul se confrunta cu o nevoie acuta de bani la buget, iar pensiile speciale sunt foarte mari.





Nu este clar la acest moment daca premierul Mihai Tudose va accepta proiectul in varianta Ministerului Muncii.





Potrivit informatiilor Hotnews, magistratii nu vor fi inclusi in acest proiect de OUG, insa nu este exclus ca, dupa adoptarea OUG-ului care va taia pensiile speciale pentru militari, guvernul PSD sa treaca la taierea pensiilor speciale a judecatorilor si procurorilor, avand in vedere ca ar ramane singura categorie profesionala cu conditii diferite de pensionare fata de celelalte.





Potrivit surselor HotNews, modificarea Legii pensiilor speciale ar urma sa figureze pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Superior de Aparare a Tarii (CSAT), programata pentru marti.





Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat in repetate randuri ca e nevoie de o regandire a pensiilor pentru politie, armata si servicii speciale, date fiind cuantumurile mult mai mari decat cele ale pensiilor obisnuite. Si Liviu Dragnea, presedintele PSD, a vorbit despre pensiile speciale in ultimele luni.





Premierul Mihai Tudose a declarat vineri "ca nu se va intampla asa ceva", iar "ministrul Tutuianu a gasit o formula prin care acest sistem sa ramana in vigoare, indiferent de ceea ce se intampla cu legea pensiilor".