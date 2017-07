Ludovic Orban: Evident ca pledez in favoarea vaccinarii obligatorii

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca sustine vaccinarea obligatorie, adaugand ca ministrul Sanatatii si Guvernul au datoria sa asigure imunizarea copiilor, transmite News.ro.





"Nu sunt medic, nu pot emite o opinie profesionala, dar evident ca pledez in favoarea vaccinarii obligatorii", a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a adaugat ca de criza vaccinurilor trebuie sa se ocupe ministrul Sanatatii si Guvernul, care au obligatia sa asigure imunizarea copiilor.

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca situatia actuala din Romania ar impune introducerea vaccinarii obligatorii, in conditiile in care, intr-o lume civilizata, peste 95% dintre copii sunt vaccinati, iar tara noastra este departe de un astfel de procent.





Intrebat daca situatia actuala din Romania ar impune introducerea vaccinarii obligatorii, prim-ministrul a raspuns afirmativ, argumentand ca, intr-o tara civilizata, 95% dintre copii ar trebui vaccinati.





"Eu cred ca da. Sunt si vaccinuri care se adreseaza unor boli care sunt transmisibile. Deci, acel parinte nu-si pune in pericol doar copilul lui, ci intreaga comunitate. Pe tot ceea ce inseamna civilizatie europeana nord-atlantica sau centru, trebuie sa fie peste 95% din copii vaccinati. Iertati-ma, cand noi stam in jur de 50%, suntem departe de lumea civilizata...", a spus Mihai Tudose, intr-un interviu acordat Radio Romania Actualitati.





Chestionat in continuare ce alte masuri are in vedere pentru a creste rata de acoperire vaccinala, premierul a spus: ¬Am asteptat o luna de zile, sa spunem, masuri facute doar la solicitari blande. Eu am solicitat domnului ministru sa inceapa sa foloseasca bisturiul, a inceput, am vazut, vom trece la etapa urmatoare, daca lucrurile nu functioneaza, la un bisturiu mai mare. Mergem pe lant in sus. Nu ne permitem sa ne jucam cu asa ceva¬.