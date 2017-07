Mihai Tudose l-a convocat pe ambasadorul Spaniei la Bucuresti pentru a discuta despre cazurile de romani exploatati - surse

Intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si ambasadorul Spaniei la Bucuresti a fost programata dupa ce 24 de cetateni romani au fost salvati de Garda civila din Spania, de pe o plantatie de usturoi din zona rurala Segovia, ei fiind prost platiti pentru munca depusa si tinuti in conditii mizere, potrivit digi24.ro.Romanii munceau fara forme legale la cules de usturoi, in conditiile in care angajatorii nu au inregistrat vreun contract de munca, asa cum cere legea in Spania.Proprietarii plantatiilor au fost arestati si amendati cu cate 10.000 de euro pentru fiecare muncitor pe care nu l-au inregistrat cu forme legale.